Долар по 40 гривень або вище: прогноз курсу валют на серпень

Курс долара у серпні вдасться утримати в межах 40 гривень. Ознаки кризи на валютному ринку на цей час не спостерігаються.

Таку думку висловив економічний експерт Данило Монін, передає Telegraf.

“Хоча у липні зайшли всього 1,5 мільярдів доларів фінансової допомоги, міжнародні резерви знизилися всього на 400 мільйонів доларів. Хоча населенню і дали купувати безготівковий долар за курсом банків, що підняло попит з боку населення, я все-таки вважаю, що в серпні вдасться утримати курс долара в 40 гривень”, – зазначив він.

Професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Богдан Данилишин нагадав, що Національний банк приступив до продажу долара з міжнародних резервів і з 1 по 5 серпня продав на 483 мільйони доларів більше ніж купив:

“Валютний ринок знову повернувся до переважання попиту на іноземну валюту над пропозицією за клієнтськими операціями банків. Це стало результатом скорочення продажів іноземної валюти клієнтами банків на тлі зростання обсягів його купівлі, в тому числі під впливом публічної дискусії навколо ймовірного введення податку на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій”.

Разом з тим, експерт уточнив, що продані НБУ 483 мільйони доларів це лише половина від обсягу продажів валюти, а, отже, ситуація в цілому не схожа на критичну.

Нагадаємо, 21 липня НБУ підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол. Вже через кілька годин після рішення Нацбанку послабити офіційний курс гривні, готівковий курс різко пішов вниз.