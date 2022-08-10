Лише в одній ДТП, що сталася в селі Озерна Тернопільського району, загинули троє людей, стільки ж – травмовані. Дорожня трагедія на Бережанщині забрала два молодих життя, троє людей зазнали травм.

6 серпня близько 13 години поблизу села Озерна Тернопільського району водій автомобіля «Seat», рухаючись у напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем «Ford Focus». Зіткнення стало фатальним одразу для обох водіїв – 46-річного жителя Тернопільщини та 38-річного львів’янина. У лікарні від отриманих травм помер 27-річний тернополянин – пасажир автомобіля «Seat». У цій аварії – ще троє травмованих, серед яких семирічний хлопчик.

7 серпня близько десятої години ДТП з летальними випадками сталася на ділянці шляху між селами Шибалин та Комарівка Бережанської громади. Для участі в огляді місця події залучали спеціалізовану пересувну автотехнічну лабораторію Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Зіткнення на смузі зустрічного руху з іномаркою «Mercedes-Benz» вартувало життя водієві та пасажирці автомобіля «Skoda Octavia». Обоє загиблих – молоді люди, 1999 та 2003 років народження, жителі Івано-Франківщини.

Водія «Mercedes-Benz» затримано в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Чоловік та двоє його пасажирів, серед яких 10-річна дитина, з травмами госпіталізовані до медичного закладу.

Ще одна смертельна ДТП сталася у селі Колодіївка Скалатської громади. 22-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та в’їхав у дорожній знак. Від удару загинув пасажир двоколісника – 45-річний житель села Жеребки. 22-річного водія з важкими травмами госпіталізовано.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди травм зазнала 17-річна жителька містечка Вишнівець Кременецького району. На дівчину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом, скоїв наїзд водій автомобіля «Audi». Травмовану дівчину госпіталізували.

Намагаючись обігнати два вантажні автомобілі, на смугу зустрічного руху у містечку Вишнівець виїхав водій іномарки «Audi». Хоч суцільна лінія дорожньої розмітки забороняла такий маневр, чоловік ризикнув і опинився у кюветі. Наслідок – травми, з якими сьогодні перебуває у лікарні, та пошкоджене авто.

Відомості за усіма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські, аналізуючи причини дорожньо-транспортних пригод, зауважують про перевищення швидкості та порушення правил обгону. Тому застерігають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Також задля зменшення кількості ДТП прийнято рішення про залучення додаткових нарядів секторів реагування патрульної поліції до місць концентрації аварій на шляхах міжнародного та національного значення, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.