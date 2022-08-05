Російські окупанти використовують усе наявне озброєння, аби витіснити українських військових із зайнятих позицій. Вони обстрілюють населені пункти й укріплення наших військових, намагаючись наблизитися до Бахмуту. Про це вранці 5 серпня повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

Він розповів, що у цих районах ворожа авіація наносить удари по кілька разів на добу. 4 серпня росіяни здійснили чотири авіаудари. Ще тричі окупаційні війська проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами.

За його словами, окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини, проводили наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення, проте безуспішні.

Чотири атаки ворога завершилися їх відступом на попередні позиції.