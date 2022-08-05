Окупанти намагаються захопити Соледар та Бахмут: ситуація та карта станом на ранок 5 серпня.
Українські захисники відбили чотири атаки ворога
Російські окупанти використовують усе наявне озброєння, аби витіснити українських військових із зайнятих позицій. Вони обстрілюють населені пункти й укріплення наших військових, намагаючись наблизитися до Бахмуту. Про це вранці 5 серпня повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.
Він розповів, що у цих районах ворожа авіація наносить удари по кілька разів на добу. 4 серпня росіяни здійснили чотири авіаудари. Ще тричі окупаційні війська проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами.
За його словами, окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини, проводили наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення, проте безуспішні.
Чотири атаки ворога завершилися їх відступом на попередні позиції.
Які населені пункти обстріляли
Генеральний штаб Збройних Сил України розповідає, що російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися за кількома напрямками.
Зокрема, на Слов’янському напрямку вони обстрілювали населені території біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.
На Донецькому напрямку окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вони хочуть створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.
На Краматорському напрямку були обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Також тривали стрілецькі бої.
На Бахмутському напрямку рашисти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Вони вели наступ та штурмові дії з метою покращення тактичного положення, але ці спроби не увінчалися успіхом
На Авдіївському напрямку окупаційні війська обстрілювали із артилерії та танків території поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Зараз на цьому напрямку тривають бої.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупантів не зафіксовано. Росіяни здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу Константинополя, Залізничного, Варварівки, Времівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Темирівки та Білогір’я.
Карта на 5 серпня (Інститут вивчення війни)
Евакуація з Донбасу
Для жителів Донецької та Луганської областей організовують безкоштовну евакуацію за подальшим розселенням.
На необхідності евакуюватися також наголошує керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Втрати ворога