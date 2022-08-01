«Солодкий ярмарок» організувала борщів’янка, активна волонтерка, учителька Борщівського НВК ім. Романа Андріяшика Лариса Нестеряк разом із сином Віталієм, учнем 8 класу.

Уже 2 місяці кожного четверга (в Борщові – базарний день) вони продають свою солодку продукцію, а це – понад 10 видів тістечок, тортів. Люди охоче купують апетитні смаколики. Все акуратно поділено на порції, закрито харчовою плівкою…

Чоловік Лариси Василівни із перших днів війни захищає нашу землю. На потреби військових йдуть виручені кошти.

Випікає солодощі Лариса Василівна разом зі своїми подругами. Честь і слава таким людям! Вони наближають перемогу!

Запрошую всіх, хто може допомогти коштами, відвідати «Солодкий ярмарок» Лариси Нестеряк біля магазину «Мамине сонечко»…