Платформа єДопомога надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій.

Міністерство соціальної політики України проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дає змогу отримувати перевірену інформацію про особу.

Рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації. Пріоритетними є найнезахищені верстви населення, що мають вказані соціальні статуси:

особа з інвалідністю,

пенсіонер,

одинока мати або батько,

багатодітна сім’я,

отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям,

зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, які постраждали від війни.

Для отримання допомоги необхідно заповнити заявку на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій мешканцям України за посиланням.

Уряд ухвалив розроблене Міністерством соціальної політики України рішення, яке забезпечує можливість поширити додаткові виплати від міжнародних організацій на мешканців територій, які тимчасово окуповані, деокуповані або розташовані в зоні активних бойових дій.

Проєкт реалізовано Мінсоцполітики за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні, відповідно до завдань меморандумів Міністерства соціальної політики України з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України, ЮНІСЕФ, Всесвітньої продовольчої програми ООН та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2022 р. № 457 «Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України», передбачається можливість надання підтримки у вигляді грошових виплат, шляхом надання допомоги міжнародними організаціями.

У Міністерстві соціальної політики зазначають: якщо у вас з’явилися запитання, то більш детальніше про допомогу можна дізнатися за посиланням.