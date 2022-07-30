Двічі впродовж останніх кількох місяців потрапляв в поле зору працівників Кременецького районного відділу поліції житель села Горинка, повідомляють у Нацполіції області.

На початку березня група реагування патрульної поліції Кременеччини за порушення ПДР зупинила автомобіль марки “ВАЗ”. При спілкуванні з’ясувалося, що водій у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест на “Драгері”. Газоаналізатор показав в крові 1,27 проміле алкоголю.

Поліцейські склали адмінпротокол згідно зі статтею 130 КУпАП та направили справу до Кременецького районного суду.

16 травня відбулося засідання і суд закрив провадження, мотивуючи тим, що у поліцейських не було відеодоказів п’яної їзди, а показник алкотестера суддя до уваги не взяв.

28 липня цей самий водій спровокував уже ДТП. 60-річний водій, грубо порушивши правила дорожнього руху, не пропустив вантажівку, яка їхала головною трасою, і спробував швидко виїхати з другорядної дороги на головну. Проте не встиг та врізався в MAN.

Порушника госпіталізували до лікарні і взяли зразки крові на вміст алкоголю. За попередніми даними, чоловік знову сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Проігнорував сигнал поліції про зупинку транспортного засобу та намагався втекти водій автомобіля Mercedes-Benz. Кермувальник 28 липня близько опівночі їздив вулицями Почаєва у комендантську годину. Зупинитися чоловік відмовився і почав тікати.

Його наздогнав наряд поліції. Втікач – місцевий житель. Чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння, але здавати кров чи проходити алкотест він відмовився. Після перевірки особи порушника стало відомо, що він сів за кермо без водійського посвідчення. 9 травня суд позбавив жителя Кременеччини прав через п’яну їзду та оштрафував на 17 тисяч гривень.

Останній факт поліцейські внесли в журнал єдиного обліку про злочини та правопорушення та склали адмінпротокол згідно ч.2 ст.130 КУпАП.