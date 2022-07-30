Прокурор Теребовлянської окружної прокуратури підтримав публічне обвинувачення стосовно жителя Скориківської територіальної громади Тернопільського району, який у вересні 2021 року, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, на узбіччі дороги Нового села наїхав на двох юнаків. Внаслідок ДТП один пішохід загинув на місці події, інший отримав тяжкі тілесні ушкодження (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Прокурор у суді довів вину обвинуваченого у скоєному злочині. За вироком Підволочиського районного суду йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури. Вирок ще не набув законної сили.