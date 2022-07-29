З початком повномасштабної війни українці показали неймовірну згуртованість. Щодня робимо все, щоб допомагати нашим звитяжним воїнам, котрі воюють на фронті за мирне українське небо.

Нещодавно наші бійці отримали ще один автомобіль, який передали добродійники з Тернопільщини. Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

«Разом із командою знаного волонтера і військового Романа Мельника (позивний «Мамонт») передали нашому легендарному добровольчому батальйону «Карпатська Січ» автомобіль, який забезпечить мобільність та швидкість виконання бойових завдань. Хлопці захищають Ізюмський напрямок на Харківщині, б’ють русню, звільняють від орків нашу українську землю. Ми знаємо, наскільки важливими зараз є «колеса» на передовій. Це мобільність, запорука швидкості виконання бойових завдань. Нехай ця машина максимально допомагає пришвидшити нашу перемогу і звільнити Україну від проклятого москаля», – зазначив Михайло Йосифович.

Військові щиро подякували за автомобіль, зазначивши, що на фронті це – розхідний, але вкрай важливий матеріал. Хлопці запевнили, що знищать не одного орка.