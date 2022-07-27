Збір урожаю триває в «Контінентал Фармерз Груп». Жнивують у всіх п’яти кластерах «Контінентал» на заході України. Наразі збирають ранні сільськогосподарські культури.

Зокрема, компанія вже завершила обмолот озимого ячменю з площі 11,4 тис. га й отримала хороші показники врожайності — 6,37 т/га. Також у «Контінентал» триває збір озимих пшениці й ріпаку. Під ці культури у структурі посівів відвели 40,1 тис. га та 34,6 тис. га відповідно. Загалом під час першої хвилі жнив компанія планує зібрати врожай із сумарної площі 86,2 тис. га.

Генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп» Георг фон Нолкен заявив, що для компанії це час великої відповідальності перед Україною. Тож команда працює на забезпечення держави урожаєм попри війну.

«Зважаючи на непросту ситуацію, ми змінили структуру посівних площ. Вирощуємо нетрадиційні для нас культури — цукровий буряк і гречку, щоб українці не відчували нестачі цукру та гречаної крупи. Щодо решти культур, дотримуємося звичної структури, серед іншого посіяли пшеницю, ячмінь, ріпак, кукурудзу, сою і соняшник, а також посадили картоплю. Площі, як зазвичай, порівну розподілили між озимими та ярими культурами», — пояснив Георг фон Нолкен.

Як розповів операційний директор «Контінентал Фармерз Груп» Віталій Ставнічук, на полях уже зібрали 15% озимої пшениці та 35% ярого ріпаку. До жнив залучено 120 комбайнів і 500 автомобілів для перевезення врожаю. Аграрії сподіваються, що врожайність відповідатиме їхнім очікуванням.

«Урожайність ячменю становить приблизно 6,37 т/га. Ми зібрали більше зерна, ніж планували. Щодо пшениці та ріпаку, маємо намір утримати високу планку. Про врожайність інших культур говорити ще рано», — зазначив Георг фон Нолкен.

У розпалі жнива і на полях кластера «Галич», котрий охоплює Тернопільщину та Івано-Франківщину. На 50 тис. га там вирощують озимі та ярі культури. Керівник кластера «Галич» «Контінентал Фармерз Груп» Сергій Миць зазначив, що весняну посівну кампанію провели успішно і вже готуються до наступної. Завдяки стратегічному плануванню керівництва забезпечили товарно-матеріальними цінностями, є пальне, добрива, засоби захисту рослин. Підготували до робіт і техніку. Впоралися, незважаючи на непрості реалії сьогодення.

У компанії, як і у попередні роки, планують експортувати частину урожаю. Решта продукції потрапить на переробку чи місцеві ринки. А поки щойно зібране зерно готують до зберігання в елеваторах «Контінентал». Урожай відвантажують на елеваторні потужності загальною місткістю більш ніж 500 тис. т. Також цього сезону в «Контінентал Фармерз Груп» передбачили додаткове місце для зберігання продукції та придбали полімерні рукави.

На одному з найбільших елеваторів компанії, що на Тернопільщині, активно відбувається прийом урожаю. Зерносховище, оснащене німецьким та іспанським обладнанням, діє 10 років. Воно може вмістити до 100 тис. готової продукції, а його потужність сягає 200 т/год, поділився головний інженер елеватора Ігор Прогній.

«У нас функціонує дві лінії. Тобто на одній ми можемо приймати ріпак, а на іншій — пшеницю чи іншу культуру, не сповільнюючи процесів елеватора. Загалом у восьми силосах маємо змогу зберігати різні культури. Або ж, наприклад, поділити пшеницю по класах, — пояснив Ігор Прогній. — Слід зауважити, що кожен із силосів активно вентилюється. Це подовжує строк зберігання продукції, вберігає її від шкідників чи хвороб».

Окрім прийому продукції з поля, очистки і сушіння урожаю, на елеваторі першочергово визначають його якість. Зразки агровантажу із кожного автомобіля, що прибуває на територію сховища, разом із колегами досліджує заступниця начальника управління зберігання готової продукції Ірина Савка. Як розповіла експертка, всі виробничо-технічні лабораторії на елеваторах компанії атестовані, спеціалісти мають сучасні прилади, тому можуть визначати показники продукції і від фермерів, інших агропідприємств.

«Від результатів наших досліджень залежить, чи потребує зерно доробки, за яких умов його слід зберігати. Якісні показники необхідні і для того, щоби визначити клас зерна», — наголосила Ірина Савка.

Отже, спільними зусиллями команда «Контінентал Фармерз Груп» дбає про здобутки на аграрному фронті. Тримає тил і керівництво компанії. Адже «Контінентал» вдалося уникнути скорочень працівників та утримати довоєнний рівень зарплат. Також агрохолдинг скерував майже 30 млн грн на гуманітарну підтримку держави, зокрема допомогу армії. У важкий час вдається не забувати про потреби пайовиків та соціальні інвестиції.

Та найвідрадніша звістка у гарячі жнива, кажуть в компанії, — це повний крах ворожих намірів. Адже урожай є, Україна буде із хлібом. Залишилося дочекатися лише повної перемоги над ворогом.