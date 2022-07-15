Настання прохолодної дощової погоди збільшило ціни на овочі як закритого, так і відкритого ґрунту. Мало не вдвічі подорожчали томати, значно піднялася ціна на огірки, зросла вартість капусти та картоплі.

Про це свідчать дані моніторингу AgroTimes.

Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України «Шувар» у Львові найбільш розповсюджений томат Примадонна за тиждень подорожчав з 10-15 грн/кг до 25-25 грн/кг. Інші, дорожчі види томату не змінили ціну.

Теплолюбний овоч огірок за цей час піднявся в ціні з 14-17 грн/кг до 22-23 грн/кг. Стійкіший до прохолоди кабачок не подорожчав – 15 грн/кг.

Білоголова капуста замість 23-28 грн/кг стала коштувати 28-30 грн/кг.

Картопля з 7-10 грн/кг подорожчала до 12-13 грн/кг.

Молода ріпчаста цибуля продається по 22 грн/кг, молода морква – по 24 грн/кг, молодий буряк – по 20 грн/кг.

Баклажан коштує 70 грн/кг, кубовидний червоний перець – 75 грн/кг.