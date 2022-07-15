Прокурори Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру місцевому жителю за фактом порушення ним порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю (ст. 333 КК України).

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури спільно з Управлінням СБУ в області викрито 30-річного чоловіка, який незаконно переслав у сусідню країну авіаційні годинники. Знаючи, що спеціальні годинники з підвищеними технічними вимогами можуть переміщуватись через кордон лише з дозволу Державної служби експортного контролю України, зловмисник здійснив відправлення зазначених деталей до Республіки Польща через одну зі служб доставки.

Протиправну діяльність порушника закону було викрито та задокументовано правоохоронцями, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.