Зловмисник, навідуючись до брата, який мешкає у Теребовлі, викрадав зі сховку прикраси його дружини. У результаті потерпіла звернулася до співробітників відділення поліції №3 у Теребовлі і заявила про збитки, завдані на суму майже 50 тисяч гривень. За словами жінки, з її помешкання зникло сім золотих виробів, у крадіжці підозрює брата свого чоловіка.

Як з’ясувалося, 25-річний житель села Кам’янки часто навідувався до помешкання брата та йoго дружини. І коли залишався у них ночувати, користав моментом й цупив прикраси.

У скоєному зловмисник зізнався, каже, викрадене здавав до ломбарду, а виручені кошти витрачав на власні потреби.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) ККУ. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.