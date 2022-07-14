Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту інкримінують працівники відділення поліції № 4 м. Заліщики жительці Чортківського району 1959 року народження.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваної поліцейські виявили близько 600 сушених рослин коноплі, які підозрювана зберігала на горищі. Як пояснила жінка, рослини використання в лікувальних цілях.

Заборонені речовини працівники поліції вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.