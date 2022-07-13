У відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки з 1 липня діє книжкова виставка «Зелена скарбниця Поділля» (до 50-річчя із часу заснування пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Хоростківського державного дендрологічного парку).

Це своєрідний зелений музей під відкритим небом у Хоросткові засновано у 1972 р. з ініціативи та під керівництвом відомого подільського природолюба, ученого, садівника-дендролога, краєзнавця та журналіста Василя Корчемного.

У колекції дендропарку, на площі 18 га – понад 1500 різних видів, різновидностей і форм екзотичних, реліктових, оранжерейних дерев і чагарників, представників трав’янистої флори з усіх континентів.

В основу композиції парку покладено два стилі паркобудівництва: регулярний або французький (передня частина) і ландшафтний або англійський (понад 70 % території).

У передній частині дерева і куші висаджені симетрично, розміщені газони, квітники. У ландшафтній сформовано мальовничі пейзажі на тлі широких галявин та звивиста мережа доріжок. Види дерев і чагарників представлені біогрупами. Обидва стилі доповнюють один одного, створюють єдиний ансамбль.

Познайомитися ближче з цим чудовим куточком Західного Поділля – Хоростківським дендропарком, допоможуть книжки з фонду Тернопільської ОУНБ, які представлені на виставці, яка діятиме до 15 липня.