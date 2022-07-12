Тернопільська обласна військова адміністрація разом із Parimatch Foundation Ukraine організувала оздоровлення для 55 дітей вимушено переміщених осіб та загиблих у російсько-українській війні захисників.

Частину літніх канікул діти проведуть за кордоном та у відпочинкових таборах України. 30 дітей вирушили на Кіпр, а 25 – у Закарпаття.

Пані Ганна приїхала з Києва, аби відправити свою дитину на відпочинок. Батько загинув у 2014 році в зоні проведення АТО. Жінка впевнена, що відпочинок буде цікавим, приємним та корисним.

«Перші місяці повномасштабної війни були емоційно дуже складними, – розповідає пані Ганна. – Зараз стан дитини значно покращився. Думаю, на відпочинку їй вдасться відновити сили та отримати позитивні емоції».

Плавати, засмагати, веселитися планує 9-річна Валерія. Кілька місяців вона живе на Тернопільщині, де знайшла нових друзів. Дівчинка не сподівалася, що цьогоріч зможе поїхати на море, але її мрія здійснилася.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш зазначає, що це лише перший етап оздоровлення.