Найкрасивіші, найталановитіші, найкращі – най-най-най… Лише такими словами характеризують наших дівчат іноземці. Де не з’явилася б україночка, від нею захоплюються усі. Це довели дівчата з танцювального колективу «Едельвейс» села Грабовець Великогаївської громади, відвідавши міжнародний фестиваль у сонячній Болгарії. Звідти юні танцівниці привезли нагороди і всебічне визнання.

Ми поспілкувалися із керівником танцювального колективу – Анастасією Джафаровою. Дівчина розповіла багато цікавого про заняття та враження від поїздки.

Отож, з чого все починалося…

Анастасія змалку обожнювала танці, з семирічного віку виступала на сцені. У 16 років вона вже ставила таночки з дітками у сільському клубі. Ці зворушливі танці маленьких україночок під час фестивалю «Медове Тернопілля» побачив голова громади Олег Кохман і запропонував дівчині роботу хореографа. Так Анастасія стала керівником танцювального колективу.

«Знаєте, наш голова – золота людина. Він завжди з радістю підтримує молодь, не шкодує на нас грошей. Так я створила у рідних Грабівцях танцювальний колектив «Едельвейс», ми займаємось українськими народними і сучасними танцями. Сьогодні у нас є 60 учасників – від трьох до двадцяти років. На заняття може прийти кожен охочий. Звичайно, попередньо я проводжу оцінку здібностей дитини. Є більш здібні, а є такі, з якими потрібно трохи більше позайматися», – розповіла дівчина.

За три роки юні танцівники настільки відточили свою майстерність, що уже вспіли побувати на численних конкурсах, фестивалях. Щоправда, за кордон їздить тільки старша група танцівниць, адже є чимало труднощів із документами.

«Діти з радістю займаються. Батьки за заняття нічого не платять. Усе – від костюмів, до видатків на поїздки – бере на себе громада, допомагають спонсори. До слова, хочемо висловити велику подяку власнику ТРЦ «Подоляни» Василю Чубаку, який надав для поїздки у Болгарію фінансову допомогу», – додала Анастасія.

Конкурс «Зоряний прибій-2022» відбувався на Сонячному березі. Хореограф розповіла, що було дуже багато учасників, зокрема, з України. Там «Едельвейс» виборов два перших місця – в українській народній і сучасній хореографії. Їх виступ побачив організатор Болгарського фестивалю, який відбувався у місті Святий Влас, і запросив дівчат виступити.

«Там брали участь представники різних країн, які показували свої народні танці. Окрім того, ми взяли участь у конкурсі «Найкращий національний костюм». Потрапили у фінал разом із представниками з Боснії і Герцеговини та Болгарії. Зрештою, і там вибороли перше місце і стали «Міс фестивалю», – додала хореограф.

Дівчина розповіла, що як учасникам, так і глядачам надзвичайно сподобалися українські танці, етнічні костюми. Люди підходили, просили разом сфотографуватися, висловлювали підтримку. Багато хто плакав, обіймали. Емоції переповнювали вкрай.

«Одна жінка підійшла до нас, не стримуючи сліз, попросила, щоб ми продали їй прапор України, бо вона дуже хоче його мати, але не знає де придбати. Звичайно, ми подарували їй наш стяг на згадку», – поділилася наставниця танцювального колективу.

Анастасія каже, що болгари надзвичайно доброзичливо ставляться до українців. Де не з’явилися б вони в своїх неперевершених костюмах, їх просили станцювати.

Якщо все буде добре, то восени дівчата планують поїхати у Боснію і Герцеговину – вони познайомилися з учасниками з цієї країни, які запросили приїхати до них в гості і виступити на їхньому фестивалі.

Анастасія розповіла, що 24 лютого вони мали вирушати на фестиваль у Єгипет. Дівчата з речами і сценічними костюмами уже сиділи в автобусі. Вони й гадки не мали, що в країні почалася війна. Хореограф згадує, коли вдосвіта до них зателефонував голова громади, вони вже мали вирушати. Не склалося… Та це не зупинило юних танцівниць. Вони і надалі тренувалися і шукали можливість вирушити за кордон і показати світу українську культуру, красу і неперевершені танці.

Все буде Україна!