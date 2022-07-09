Експерт вважає, що дефіцит дизеля може виникнути у серпні-жовтні цього року. Він пояснив, що саме у цей період українські аграрії розпочинають активний збір урожаю.

«У нас буде початок активної фази збирання врожаю. Якщо говорити про такий сегмент як дизель, ми знову можемо зустрітися із ситуацією дефіциту десь у серпні-жовтні», – розповів він.

Директор «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн також закликав українців дивитися на ситуацію на ринку без зайвого оптимізму, оскільки попереду непростий період. Експерт виділяє низку причин для критичної ситуації: