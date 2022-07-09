На ринку автомобільного палива в Україні сьогодні спостерігається певна нормалізація та цінова стабілізація. Разом з тим експерти вважають, що в країні може виникнути новий дефіцит автомобільного палива.
Експерт вважає, що дефіцит дизеля може виникнути у серпні-жовтні цього року. Він пояснив, що саме у цей період українські аграрії розпочинають активний збір урожаю.
«У нас буде початок активної фази збирання врожаю. Якщо говорити про такий сегмент як дизель, ми знову можемо зустрітися із ситуацією дефіциту десь у серпні-жовтні», – розповів він.
Директор «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн також закликав українців дивитися на ситуацію на ринку без зайвого оптимізму, оскільки попереду непростий період. Експерт виділяє низку причин для критичної ситуації:
- на горизонті серпень-жовтень — сезонний пік споживання палива, коли його знадобиться на 20-30% більше, крім того, у Європі збільшується навантаження на транспортні коридори через збільшення експорту продовольчих та інших товарів з України, що ускладнить імпорт палива;
- знайти паливо буде складніше, оскільки країни ЄС орієнтуватимуться насамперед на власне внутрішнє споживання і лише потім – на експорт;
- війна триває, а відповідно можливі нові удари та руйнування інфраструктури;
- необхідно усвідомити, що необхідна зміна навички витрати палива, простіше кажучи його економії;
- Необхідно продовжувати тісний діалог з ключовими країнами-постачальниками та перевізниками.