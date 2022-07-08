В електронному кабінеті вступника не потрібно завантажувати додаток до документа про освіту!
- вказати контактний номер телефону;
- завантажити фото 3х4 (не селфі, адже фото використовуватимуть для замовлення студентського квитка);
- додати сертифікат НМТ (якщо не вказували його дані під час реєстрації), а також сертифікати ЗНО минулих років (за потреби).
“Зауважуємо, що у 2022 році сільський коефіцієнт не використовується під час подання заяв на освітні ступені «Молодший бакалавр», «Бакалавр» і «Магістр». Нагадаємо, МОН постійно оприлюднює відповіді на актуальні запитання щодо вступної кампанії.” – йдеться у повідомленні.