Попри повномасштабну війну в країні, шахраї продовжують вигадувати нові схеми обману. Зокрема, дуже поширеними стали оголошення про легку роботу, з якою може впоратися будь-хто.

Шахраї дають оголошення про вакансію набірника тексту. На співбесіді людині кажуть, що вона підходить. Але для працевлаштування необхідно спершу відправити “заставну суму” у розмірі 250-300 гривень. Багато людей пристають на такі пропозиції, бо від них не вимагають жодних знань та спеціальної освіти. У результаті претенденти залишаються без роботи та грошей.

Такий самий принцип обману в авторів оголошень про набір збирачів браслетів або кулькових ручок. Крім цього, шахраї під час війни публікують оголошення про те, що “потрібні люди для плетіння сіток ЗСУ”. Там людей просять перерахувати суму нібито перед відправкою вам сітки.