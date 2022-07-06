У Тернопільській обласній науковій бібліотеці відбулася презентація туристичного путівника «Сім паломницьких маршрутів рідними місцями», яку провели бібліотекарі відділу краєзнавчої літератури та бібліографії.

Автор видання — Марія Крупа, кандидат філологічних наук, знана на Тернопіллі громадська діячка, членкиня Наукового товариства ім. Шевченка, у доробку якої понад 90 наукових публікацій. У 1990-1991 рр. очолювала Союз українок.

Для кожного з нас любов до Батьківщини починається з любові до місця, де народився і живеш. Це почуття бере початок від знання своєї вітцівщини. І презентований путівник дає нам ці знання.

Такі книги є надзвичайно цікавими та особливими, адже історія України складається з мікроісторій окремих населених пунктів.

У путівнику висвітлено маршрути, які надають змогу подорожувати без гіда та відчути всю красу нашого краю. Пані Марія показує, що нові враження завжди можна знайти в рідному місті. Іноді варто зробити лише кілька кроків убік — і починається зовсім інша історія.

Видання написано на основі подорожей п. Марії з туристичною групою «Мандрівне коло» та дослідження великого масиву літератури.

Працівники відділу КЛБ підготували бібліографічний список «Марія Крупа — педагог, науковець та громадська діячка». Він містить 178 позицій — це праці пані Марії та література про її життя й діяльність.

Доповнила захід виставка «Книжкові маршрути: Буцнів, Серединки, Велика Березовиця, Микулинці, Мишковичі, Велика Лука, Настасів» (із фондів ТОУНБ).