Нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, у якій дивом ніхто не постраждав. Вміст алкоголю в крові чоловіка перевищив допустиму законом межу в 3 рази.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Тернопільщини, аварія сталась у вівторок, 5 липня, на дорозі «Доманово-Тереблече». Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням і допустив перекидання фури на проїжджу частину.

Внаслідок аварії ніхто не травмувався, лише автомобіль зазнав значних ушкоджень. Виявилось, що чоловік був нетверезий: алкотест показав 0.74 проміле алкоголю в крові. Окрім того, громадянин керував вантажним транспортним засобом без посвідчення водія відповідної категорії. За це йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Відео з місця аварії доступне у Telegram – каналі.