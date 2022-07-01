У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відбулася презентація конверта, марки та поштівки, присвячених 35-річчю від дня народження Героя України, українського фотокореспондента, бійця 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», пластуна Віктора Гурняка (псевдо «Гарт», «Гартік», позивний в «Айдарі» – «Олігарх»).

Віктор Гурняк загинув 19 жовтня 2014 року від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу села Сміле на Луганщині.

Як зазначили у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини , перше погашення комплекту було проведено 8 червня у Львові в день народження Героя. Автором ідеї випуску поштового набору став пластун сенсор праці Анатолій Петльований, який залучив до співпраці пласт-приятелів художника-графіка Олега Кіналя та виконавця художнього оформлення Андрія Пилюху («Козацька пошта», Львів). Друк поштового комплекту здійснили в рамках діяльності «Пластової пошти станиці Чортків», для якої це було вже 25 погашення іменного комплекту.

Конверт, марку та поштівку, присвячені Віктору Гурняку, презентували голова станичної пластової старшини станиці Чортків, старшопластунка Яна Петльована, Олег Кіналь, Андрій Пилюх і батько Віктора Гурняка, який зазначив, що сьогодні 56 пластунів воюють на фронтах України, а 14 — віддали своє життя за її визволення від рашистів.