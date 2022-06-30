25 червня в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася XVII професійна проща працівників агропромислового комплексу Тернопільщини. Цьогоріч паломництво було приурочене 130-й річниці з дня народження Блаженнійшого патріарха Йосифа Сліпого. Участь у паломництві взяли працівники департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА, керівники сільськогосподарських підприємств, очільники та працівники фермерських господарств нашої області.

Головною подією стала Архієрейська Свята Літургія, яку в малій базиліці Зарваницької Богородиці очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк у співслужінні ректора Марійського духовного центру о. м. Володимира Фірмана і сотрудника о. Андрія Шалая.

У пастирському слові, звертаючись до присутніх, архиєрей поставив за приклад любов патріарха Йосифа до української землі, адже у своїй книзі “Спомини” Блаженніший з великою любов’ю розповідає про рідні поля навколо родинного села Заздрість. Коли його звільняли з каторги, перші слова які він промовив були: чи зможе Він повернутися на свою рідну землю?

Після спільної молитви владика Теодор усіх паломників, які прибули до відпустового центру, подякував за їхню невтомну й таку необхідну у воєнний час працю й любов до рідної землі. Провідним працівникам аграрної галузі владика вручив подячні грамоти. В знак вдячності за багаторічну духовну опіку аграрії подарували паломницькому центру Євхаристійний набір.

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