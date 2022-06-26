У Німеччині починається саміт лідерів G7.

Британський прем’єр попросить країни Європи про більшу підтримку України

Борис Джонсон готує звернення до колег з Великої сімки, з яким виступить на самітах G7 та НАТО. Він планує закликати країни посилити військову та економічну підтримку України.

Також британський прем’єр хоче застерегти Європу від спроб підштовхнути українського лідера Володимира Зеленського до укладання “поганої мирної угоди”. Він наголосив:

Моє звернення до колег з Великої сімки та НАТО: зараз не час погоджуватися і закликати українців погоджуватися на “поганий мир”, на мир, заради якого їм пропонується відмовитися від частини своєї території в обмін на припинення вогню

Раніше Джонсон заявляв про загрозу довгострокової економічної катастрофи у Європі у разі перемоги росії. Прем’єр Британії попередив про негативні наслідки, якщо путін досягне свого в Україні.

Джо Байден анонсує нові обмеження задля посилення тиску на економіку агресора, а саме – заборону імпорту золота з РФ

Про це він написав у своєму Twitter.

“США наклали на Путіна безпрецедентні обмеження, щоб позбавити його доходів, потрібних для фінансування його війни проти України. Сьогодні G7 анонсує заборону на імпорт російського золота, яке складає значну частку експорту і забезпечує Росії десятки мільярдів доларів”, – повідомив Джо Байден.

Від світових лідерів очікують демонстрації єдиного фронту в підтримці України і посилення тиску на кремль

«Основним меседжем на G7 буде єдність та координація дій… Це основний посил, що навіть у важкі часи… ми тримаємося нашого альянсу», – повідомило агентству джерело в Європейському Союзі.

Зустрічі лідерів країн G7, до яких також приєднаються керівники Аргентини, Індії, Індонезії, Сенегалу та ПАР, відбудуться у ФРН з 26 до 28 червня.

Під час саміту пройде сім робочих засідань, на яких обговорюватимуться такі теми як світова економіка, партнерства для країн, що розвиваються, зовнішня та безпекова політики, сталий розвиток, продовольча безпека, багатосторонні відносини та цифрові технології.

Під час одного із засідань до лідерів дистанційно приєднається президент України Володимир Зеленський.