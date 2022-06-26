У день Всіх святих та свято Тернопільської чудотворної ікони Божої Матері до кафедрального храму Різдва Христового завітав Предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

На церковному подвір’ї дорогого гостя під церковний передзвін зустріли наймолодші парафіяни, які віршами та квітами радісно вітали його з прибуттям до древньої святині міста. Настоятель храму митрофорний протоієрей Володимир Ільчишин запросив Митрополита очолити святкове Богослужіння та піднести молитви за Україну, воїнів-захисників держави і весь український народ.

У цей святковий день Предстоятелю співслужили: митрополит Вінницький і Барський Симеон, митрополит Івано-Франківський і Галицький Іоасаф, митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, правлячий архієрей Тернопільсько-Бучацької єпархії архієпископ Тихон, архієпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан, єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій, намісник Гурбинського Свято-Воскресенського монастиря архімандрит Онуфрій (Ляда) та численне духовенство.

Під час Літургії багато дітей і дорослих приступили до сповіді та Святого Причастя.

Після Євангельського читання владика Епіфаній звернувся до присутніх з повчальним словом проповіді, під час якої зазначив:

«Окрім загального приводу шанування всіх святих, сьогодні у цьому храмі ми маємо також привід особливий. За рішенням Синоду нашої Церкви було призначено вшановувати Тернопільську ікону Божої Матері, віддавна прославлену чудесами і знаменнями від Господа. Адже серед усіх святих перше місце за правом належить Божій Матері. І численні чудеса та знамення, які Господь за Її молитвами і заступництвом являє через шановані ікони, є одним з багатьох доказів того, що справді Діва Марія є «Чесніша від херувимів і незрівнянно славніша від серафимів. Історія шанування Тернопільської ікони Богородиці нагадує нам про дві світові війни, які у минулому столітті прокотилися по цій землі, як і по цілій Україні. Бо в храм цей чудотворна ікона була перенесена в час першої війни, а під час другої Богородиця захистила його від руйнування. Тож і нині, коли наш народ знову змушений зі зброєю в руках захищати рідний край від загарбників та душогубів, ми з особливими почуттями перед цим чудотворним образом звертаємося до Пречистої Діви і просимо захистити, покрити Омофором від усякого зла мирних мешканців, які від нашестя чужинців страждають. Ми просимо благодатного захисту для наших мужніх воїнів-захисників, завдяки подвигу і жертовності яких у відносному мирі та спокої можемо молитися і трудитися. Ми просимо швидкого зцілення для поранених. Просимо полегшення від кайданів полону і швидшого звільнення від окупації для тих, над ким тимчасово зараз має владу ворог. Просимо для України швидшої перемоги над злом і неправдою та міцного справедливого миру. Пресвята Богородице, спаси і помилуй всіх, хто до Твого заступництва звертається!»

На могилі митрополита Мефодія було звершено молитву за спокій його душі.

Після відпусту архієпископ Тихон привітав присутніх з величним святом та подякував за спільну святкову молитву. Особливі слова подяки владика Тихон висловив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію й архіпастирям, побажавши всещедрої допомоги Пресвятої Богородиці та подарував просфору і букет білих троянд Предстоятелю.

За заслуги перед Православною церквою України, щиру працю на благо українського народу Митрополит Епіфаній вручив відзнаки ПЦУ начальнику обласної військової адміністрації Володимиру Трушу, директору департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ользі Ярмоленко, медичним працівникам та благодійникам. На завершення духовенство разом з вірянами урочистою ходою пройшли навколо кафедрального храму та спільно піднесли молитви до Покровительки міста Тернополя Пресвятої Богородиці перед Її чудотворною іконою.

Після Божественної Літургії помолилися на могилі сповідника віри Христової, лікаря Арсена Річинського.

На завершення свого візиту до Тернополя Предстоятель оглянув хід будівництва кафедрального собору на честь святих рівноапостольних Костянтина і Олени.