Олімпіада геніїв — це конкурс шкільних проєктів з екологічних питань, що був заснований та організований Terra Science and Education, а його партнером є Рочестерський технологічний інститут. Учасники олімпіади презентували дослідницькі проєкти з семи категорій екологічного спрямування.

У грудні 2021 року Тернопільське обласне відділення МАН України отримало статус регіональної філії «GENIUS Olympiad Ukraine» та спеціальний знак «Регіональний центр Олімпіади геніїв». Після чого розпочалася ретельна підготовка до національного етапу змагань. У підсумку, 10 слухачів Тернопільського обласного відділення здобули відзнаки у національному конкурсі «Олімпіада геніїв» (4 золоті нагороди (2 гран-прі); 2 срібні; 3 бронзові; 1 почесну нагороду).

Наступним етапом стала підготовка до Міжнародної олімпіади геніїв (переклад дослідницьких проєктів, знімання відеопрезентації, врахування зауважень і побажань від організаторів національного відбору).

Згідно з результатами, Ірина Панасюк, слухачка Збаразької філії, учениця Збаразької ЗОШ І—ІІІ ступенів №2 імені Івана Франка, у номінації «креативне письмо» (коротке оповідання) виборола золоту медаль (науковий керівник — Юрій Вітяк, викладач Тернопільського обласного комунального відділення МАН України); Богдан Вирста, слухач Тернопільського міського відділення, учень Тернопільської ЗОШ І—ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького, у номінації «наука» (екологія людини) — бронзову медаль (науковий керівник — Олександр Крамар, кандидат фізико-математичних наук, доцент Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя).