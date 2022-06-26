Роботу легендарного художника з с. Москалівка, що на Лановеччині, Івана Марчука «Сад спокуси» (1996, 101х91 см, полотно, акрил) продали за 100 000 дол.

Благодійний аукціон «ART CAN HELP» організували для збору коштів на допомогу нашим військовим.

Колекцію аукціону склали 27 робіт відомих українських художників. Серед визначних лотів добірки були, окрім «Саду спокуси» з рідкісної серії натюрмортів Івана Марчука, – «Вартовий», що став символом української незламності, Любові Панченко; цінна робота «Клімтівського періоду» Віктора Зарецького «Лугом іду, коня веду»; твір найвідомішої примітивістки України Марії Примаченко «Квіточки Голубоглазки» та ін.

50% вилучених з аукціону коштів спрямують до фонду «Повернись живим».

Продаж своєї картини прокоментував і Марчук. Він написав, що мистецтво мусить здолати дикість. Художник також зауважив, що, на його переконання, власник отримає насолоду від твору, а також задоволення від причетності до благородної місії підтримати нашу армію й країну у тяжкий для української культури і народу час.

До речі, у червні минулого року роботу Івана Марчука «Золота ніч» продали за 96,800 дол. Пейзаж був написаний ще 1981 р. і встановив ціновий рекорд на київському аукціоні «Золотое Сечение». Тоді художник отримав відзнаку від Президента України «Національна легенда України», а 12 червня 2021 р. Президент України В. Зеленський підписав Указ «Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука».