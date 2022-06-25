Для підвищення мобільності праці лісової охорони і прискорення реагування на можливі загрози загорання, проведення рейдів при особливих умовах, наприклад, по непроїзних чи розмитих лісових дорогах, а іноді і при їх відсутності – за власні кошти ДП «Кременецький лісгосп» закупив 7 нових мотоциклів Musstang Grader 250.

Засоби характеризуються економною витратою пального, легкістю та зручністю експлуатації, простотою технічного обслуговування, а головне – забезпечують оперативну та ефективну діяльність.

Таким чином, тепер зручніше буде працівникам державної лісової охорони долати будь-яку відстань по бездоріжжю і дістатися тих місць, де автомобіль не проїде. Мототехніку передали т.в.о. начальника Тернопільського обласного лісового та мисливського господарства Павло Золотий та директором ДП «Кременецький лісгосп» Павло Штинико лісництвам для забезпечення оперативного патрулювання лісових масивів, реагування на лісопорушення, а також вчасного виявлення лісових пожеж.

Приємно було дивитись на бравих лісівників – охоронців лісу, ще й на мотоциклах!