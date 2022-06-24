Якщо людина талановита, то в усьому! – ця теза яскраво характеризує одну з непересічних постатей Тернопілля – Петра Левицького. Як виявилося, високофаховий лікар, відомий спортсмен, успішний науковець та активний громадський діяч, який є лауреатом обласного конкурсу «Людина року-2021», не обмежується цими персональними здобутками.

Минулої п’ятниці в обласному краєзнавчому музеї Петро Ростиславович, уже як митець, презентував громадськості краю першу свою виставку картин з соломоплетіння.

Окремі роботи Петра Левицького вже експонувалися на різних колективних виставках. Завдяки цій персональній виставці усі охочі краяни можуть вочевидь побачити й оцінити весь спектр творчості соломоплетіння митця. А вона вимагає неабияких зусиль, наполегливості та здібностей.

«Декоративно-ужиткове мистецтво характерне тим, що воно вимальовує образ нашої нації, робить нас українцями. Серед його митців є і Петро Левицький, який представив нам чудову мозаїку соломки. Біля його картин хочеться якомога довше стояти, розмірковувати та насолоджуватися мистецтвом автора. Споглядаючи твори Петра Ростиславовича, водночас усвідомлюєш, скільки така праця вимагає затрат часу, скрупульозності, уважності та акуратності. Мабуть, не лише таким митцем, а й лікарем є Петро Левицький», – наголосила начальниця відділу культури, охорони культурної спадщини департаменту культури й туризму Тернопільської ОВА Наталія Собкович.

У захваті від витворів з соломоплетіння Левицького і його сусід по експозиції в краєзнавчому музеї заслужений художник України Євген Удін.

«Я приємно здивований, що Петро Ростиславович чудово, оригінально і по-своєму освоїв надзвичайно складну в декоративно-ужитковому мистецтві техніку соломки. І вражений, як він талановито перевів її на мову творчості. Особливо хочу відзначити оригінальне мислення митця і тематичний спектр його картин – від біблійської тематики до природної композиції», – проаналізував експозицію виставки знаний у краї та поза його межами художник.

Виставкою, що наче притягує до себе якимось невидимим магнітом, назвав цю експозицію картин, наскрізним лейтмотивом якої є боротьба за життя, заслужений артист України, директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Володимир Вермінський:

«З Петром Ростиславовичем ми знайомі з 1994 року. Нині ж вражений, що у відомого медика і спортсмена є й таке хобі».

За своєрідний подарунок до професійного свята від їхнього керівника сприйняли цю виставку працівники, очолюваного паном Левицьким КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр».

«Нашому колективу, який вже бачив окремі картини Петра Ростиславовича, приємно, що в такий спосіб саме в переддень свята медичного працівника він зробив нам такий чудовий подарунок. Оглянувши цю виставку, ми отримали надзвичайне естетичне задоволення і натхнення для життя та праці», – зауважила медичний директор закладу Тетяна Мальована.

Петра Левицького привітали з життєвим здобутком, вручивши грамоти й подарунки, від обласної влади – представниця її департаменту культури й туризму Наталія Собкович, від імені правління ПрАТ «Тернопільгаз» – помічниця його голови Неля Саржавська і від Великоберезовицької громади – її очільник Андрій Галайко.

Долучилися до вітань й інші присутні на заході поціновувачі мистецтва. Усі вони побажали, щоб талановиті руки Петра Ростиславовича не знали втоми ані у лікарській роботі, ані в творчих доробках, ані в спортивних здобутках, ані в громадській діяльності.

А руки митця справді талановиті й натруджені, завдяки яким, а також розуму й таланту Петро Левицький реалізує себе як багатогранна особистість. Лише в медицині він поєднує в собі практикуючого лікаря, очільника медзакладу, науковця – кандидата медичних наук і викладача Тернопільського медуніверситету ім. І.Горбачевського, голову медичної комісії з контактного карате та кікбоксингу.

Безпосередньо у спорті уособлює майстра спорту України з контактного карате, чемпіона України, учасника і призера чемпіонатів Європи та світу, голову Тернопільської обласної федерації кікбоксингу та спортивно рефері. Як громадський діяч Петро Ростиславович волонтерить і допомагає усім, хто би до нього не звернувся.

Враховуючи талант Петра Ростиславовича, здається, що соломоплетіння далеко не останній вид мистецтва, який він опанував. Зичимо нашому краянину невичерпних сил у його благородній лікарській справі, неменшого аніж нині завзяття у спорті, негаснучої енергії у громадській діяльності й творчої наснаги у мистецтві!

Олег ЛІВІНСЬКИЙ