Він – студент Тернопільського мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької, навчається на відділі «Оркестрові духові та ударні інструменти» у класі викладача Богдана Жеграя.

«Таку ідею подав мені бучацький громадський діяч Віктор Гребеньовський ще у березні, — розповів Олег Пискливець. – Вона мені дуже сподобалася, і я, звичайно, погодився. Відтоді двічі на тиждень виконую український гімн. Це моя подяка нашим мужнім захисникам і підтримка наших містян, які у тилу неймовірно багато роблять для перемоги».