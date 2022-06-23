Борець з Тернополя Максим Радик здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17-років у Румунії.

У Бухаресті (Румунія) завершився чемпіонат Європи з греко-римської боротьби U17. П’яту медаль для української команди в загальному підсумку і четверту «бронзу» виборов на турнірі борець з Тернополя Максим Радик. Спортсмен виступав у ваговій категорії до 71 кг. Максим Радик – вихованець КДЮСШ з греко-римської боротьби Тернопільської міської ради та обласної Школи вищої спортивної майстерності, тренується під керівництвом Андрія Телебана та Віталія Ліщинського.