За публічного обвинувачення прокурора Тернопільської окружної прокуратури вироком Тернопільського міськрайонного суду до 7 років позбавлення волі засуджено стрільця, який поранив двох дітей на спортивному майданчику у Тернополі (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 121 КК України).

Прокурор довів у суді, що саме обвинувачений 21 січня 2021 року вистрілив із мисливської рушниці в 11-річного хлопчика, який у результаті отримав множинні тілесні ушкодження. Лікарі, прооперувавши дитину, витягли близько 40 дробинок. Згодом правоохоронці виявили ще одного постраждалого – 8-річного хлопчика, зі щоки якого теж витягнули дріб.

Суд визнав винним обвинуваченого в інкримінованих злочинах та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Вирок ще не набув законної сили, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.