Російська Православна Церква відреагувала на запровадження Великою Британією санкцій проти Патріарха Кирила Гундяєва.

Запровадження санкцій проти Патріарха РПЦ там вважають «гоніннями і тиском на віру». З відповідною заявою виступив прес-секретар РПЦ Володимир Легойда, передає Главком.

«Спроби залякати чимось Предстоятеля Російської Церкви або змусити його відмовитися від своїх поглядів безглузді, абсурдні і безперспективні. Сім’я Патріарха пройшла через роки безбожних гонінь, сам він зростав і формувався в умовах колосального тиску на віру, якому завжди протистояв», – зазначив прес-секретар РПЦ.

Представник РПЦ переконаний, що санкції проти Патріарха спрямовані на «руйнування Церкви», він також дорікнув політикам, які «зробили ескалацію конфлікту та віддалення миру своєю важливою метою».

«Церква – зараз особливо – є останнім мостом, засобом комунікації, який намагаються зруйнувати. Це може бути потрібне лише тим політичним силам, які зробили ескалацію конфлікту та віддалення миру своєю важливою метою. Інакше ніяк не можу пояснити такі абсурдні та контрпродуктивні заходи, які сприяють лише одному – розриву і так сильно постраждалої комунікації європейської спільноти з Росією», – наголосив Легойда.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, стало відомо, що Велика Британія проголосувала за введення санкцій проти керманича Російської Церкви Кирила Гундяєва. Також під санкції потрапила уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова. Обмеження запроваджені за її «імовірну причетність до примусового переміщення та усиновлення українських дітей».