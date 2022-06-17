ВІДЕО: ВМС ЗСУ вразили російський буксир “Василій Бех”, який віз військових та зброю на Зміїний

Українські військові продовжують бити по цілях ворога. Так, під удар ЗСУ потрапив буксир “Василій Бех”. Він саме віз військових і озброєння до острова Зміїний, повідомляє канал 24 з посиланням на ВМС ЗС України.

Про це повідомили у Військово-морських Силах України. Згідно з наявними даними, нашим бійцям вдалось завдати уражень буксирові “Василій Бех”, який на своєму борту мав ЗРК “ТОР”. Буксир віз окупантів і зброю на острів Зміїний

Завдати влучного удару по буксирові вдалось в акваторії Чорного моря. Це наші військові зробили під час спроби окупантами транспортувати до острова Зміїного особовий склад, а також боєприпаси та зброю.

Цікаво, що не врятував від атаки українських військових “Василія Беха” навіть зенітно-ракетний комплекс “ТОР”. Попри його наявність на буксирі, наші Військово-морські Сили “демілітаризували російських загарбників”.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко підтвердив цю інформацію.

Передавайте вітання команді крейсера “Москва”!,

– іронічно написав він.

ВМС ЗСУ завдали успішного удару по буксирові “Василій Бех”: дивіться відео

Зауважимо, що судно це побудували на Астраханському суднобудівному заводі. Сам буксир “Василій Бех” має водотоннажність 1605 тонн. А став частиною чорноморського флоту країни-агресорки у 2017 році.

Загроза ракетних атак з Чорного моря зберігається

Журналісти повідомляють, що з портів тимчасово окупованого Севастополя окупанти продовжують виводити в море носії ракет. Мовиться про 9 з 14 одиниць техніки, з якої здатні запускати ракети типу “Калібр”.

Якщо конкретизувати, то ситуація така. Наразі відомо, що підводний човен “Алроса” вкотре відправили на проведення ремонтних робіт. Водночас його замінили інші судна. Їх вороги пришвартували поблизу Куриної пристані, що у Севастопольській бухті. Мовиться про:

7 суден, які належать до чорноморського флоту Росії;

“Славутич” – український середній корабель для проведення розвідки.

Останній російські загарбники поцупили. Його ворог відібрав у лютому – березні 2014 року, коли проводив окупацію півострова Крим. Додамо, що судно мало бортовий номер U510, але його кілька років тому окупанти замалювали.