Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що втрати України вбитими та пораненими на Донбасі становлять до тисячі людей на день, повідомляє НВ.

За словами Арахамії, щодня на Донбасі гинуть від 200 до 500 українських військових, а кількість тих, хто отримує поранення, «набагато більша».

Також, Україні не вистачає зброї та боєприпасів, щоб зрівнятися з Росією в «одній із найбільших битв 21 століття».

«У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього потрібна зброя», — сказав він.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, коментуючи рівень українських втрат, заявив, що їх важко оцінити, але попередні повідомлення ЗМІ про близько 100 загиблих і до 300 поранених щодня були «в основі їх оцінок».