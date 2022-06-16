Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо виконувача обов’язків начальника одного з відділень поліції ГУНП в Тернопільській області, який отримав від підлеглого неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення іншими службовими особами ГУНП в області (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що керівник відділення вимагав від свого підлеглого 6000 грн неправомірної вигоди за вплив на рішення про надання відпустки. Вищевказану суму поліцейський заборгував місцевому будівельному магазину і запропонував дільничному офіцеру її сплатити замість себе. Після одержання вищевказаних коштів його затримали правоохоронці.

Обвинуваченого уже звільнили з органів поліції, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.