Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому заступнику Тернопільського міського голови в організації приватизації комунального майна, шляхом підроблення й використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 358 КК України).

За версією слідства, колишній посадовець, користуючись своїм авторитетом та знайомствами у сфері місцевого самоврядування, організував незаконну передачу майна колишньої залізничної лікарні в оренду приватній фірмі, щоб надалі під приводом здійснення удаваних ремонтних робіт, приватизувати. Лише через причини, що не залежали від фігурантів справи, приватизація не відбулася.

Під його керівництвом були підроблені офіційні документи про виконання робіт з реставрації та пристосування Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І. Франка, 3, в м. Тернополі на понад 4 млн грн, хоча задекларовані роботи виконані не були. Саме колишній заступник міського голови організував втілення приватизаційної схеми – шляхом надання вказівок та регулювання процесом передачі історичної будівлі з комунальної власності міста приватним особам. Завдяки злагодженим діям прокуратури, СБУ та ДБР вдалось запобігти незаконній приватизації.

У пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури нагадали, що до суду вже скеровані обвинувальні акти стосовно керівника приватної фірми, інспектора архітектурно-будівельної інспекції, підрядника, інспектора технічного нагляду, причетних до спроби незаконної приватизації комунального майна вартістю понад 30 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.