«Подія зібрала поціновувачів етнокультурної та історичної спадщини славної Тернопільщини, а також гостей міста, які покинули рідні домівки через російську агресію. Ведуча ознайомила присутніх із символікою, географічними й геополітичними особливостями краю — від першої згадки про Тернопіль, що датується 15 квітня 1540 роком і до сьогодення, — розповідають у книгозбірні. — Розповідь бібліотекарів доповнив спеціальний гість заходу — очільник ГО «Український лад» Олександр Джур, який поділився найцікавішими та найдавнішими легендами Тернопільщини.

Велике враження на слухачів справила історія про дівчину Тарну і хлопця Поля, які покохали одне одного, але наштовхнулись на батьківський супротив. Втеча пари та переслідування закінчились трагічно, а на місці загибелі молодих людей з’явився гарненький і дещо відлюдний острівець, який сучасним мешканцям відомий як «Острів закоханих».

«Подорожуючі» теж мали нагоду розповісти відомі їм легенди, а маленька Діана, яка приїхала у Тернопіль з Маріуполя експромтом вигадала сучасну сагу про «місто файних людей і чудових краєвидів».