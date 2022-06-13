«Подія зібрала поціновувачів етнокультурної та історичної спадщини славної Тернопільщини, а також гостей міста, які покинули рідні домівки через російську агресію. Ведуча ознайомила присутніх із символікою, географічними й геополітичними особливостями краю — від першої згадки про Тернопіль, що датується 15 квітня 1540 роком і до сьогодення, — розповідають у книгозбірні. — Розповідь бібліотекарів доповнив спеціальний гість заходу — очільник ГО «Український лад» Олександр Джур, який поділився найцікавішими та найдавнішими легендами Тернопільщини.
Велике враження на слухачів справила історія про дівчину Тарну і хлопця Поля, які покохали одне одного, але наштовхнулись на батьківський супротив. Втеча пари та переслідування закінчились трагічно, а на місці загибелі молодих людей з’явився гарненький і дещо відлюдний острівець, який сучасним мешканцям відомий як «Острів закоханих».
«Подорожуючі» теж мали нагоду розповісти відомі їм легенди, а маленька Діана, яка приїхала у Тернопіль з Маріуполя експромтом вигадала сучасну сагу про «місто файних людей і чудових краєвидів».
«Своє захоплення від етнографічної мандрівки також висловив історик, доктор педагогічних наук, представник Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» Петро Кендзьор, — додають у закладі. — Бібліотекарі, своєю чергою, репрезентували та подарували гостеві унікальну «Абетку Файного міста», що була створена і видана працівниками інформаційно-бібліографічного відділу до 480-річчя Тернополя. Творчим доповненням заходу стала фантазійна майстерка «Тернопільська квітка», до якої приєднались юні мандрівці, а потім ще й пригостились смачненьким».