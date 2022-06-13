Завершився відкритий Тернопільський обласний відеоконкурс в рамках Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів «Здорова Україна» «Не лінуйся! Рухайся! Разом до перемоги!».
Впродовж травня діти і дорослі – шанувальники фізичної культури і здорового способу життя – надсилали власні авторські відеоролики, які відображали їх спортивну активність. Ці роботи розміщувались на Фейсбук-сторінці організаторів – Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і отримували свої «вподобайки» від усіх бажаючих.
Отож, переможець, призери та десять найпопулярніших відео в індивідуальній категорії:
- І місце – учень 9-А класу Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступ. №7 Валентин Кунит,
- ІІ місце – Вероніка Олійник (Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ступ., Байковецька ромада),
- ІІІ місце – Тетяна Феньо (с. Соснів, Золотниківська громада), а також: Олена Цибульська (м. Кременець), Марта Гетун (м. Бережани), Аліна Кулешка (Більче-Золотецька громада), Мар’яна Шмирко (м. Борщів), Софія Мартинюк (м. Кременець), Ірина Дудяк (с. Вовківці, Великодедеркальська громада), Юлія Заремба (Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ступ., Байковецька громада), Анастасія Байдецька (с. Коханівка, Вишнівецька громада), Владислав Кошак (с. Великий Кунинець, Вишнівецька громада), Вікторія Наконечна (м. Чортків).
Переможець, призери та десять найпопулярніших відео в груповій категорії:
- І місце – Наталія Шляхтюк (на відео – учениці Залісецької ЗОШ І-ІІІ ступ. ім. А. Чабана Вишнівецької громади),
- ІІ місце – Павло Олійник (на відео – учні та вчитель фізичної культури Пробіжнянського ЗЗСО I-III ступ. Колиндянської громади),
- ІІІ місце – Тетяна Бурик (на відео – Марчик Бурик, Аліна Ярмуш, Максим Берчук і Злата Карнаух – с. Гаї Шевченківські Байковецької громади), Марія Миц (на відео – Дарина Матвієць, Поліна Цьопа, Дарина Майловська, Ірина Яхван, Олександра Кізлик, Соломія Самограй, Матвій Дергак, Уляна Яхван, Матвій Захарків, Анастасія Бачинська, Денис Афінець, Анастасія Рудак, Настя Ільчишин – с. Курники, Байковецької громади), Ірина Ганас (на відео – Тереза Руснак, Макар Руснак, Давид Галабурда, Дмитро Треус, Матвій Гетта та Ірина Ганас – смт Козова), Катерина Мала (6 клас, с. Косів, Білобожницька громада, а також п’ятикласниці – Катерина Мілютіна і Софія Рязанова), Олег Лахман (на відео – учні ЗЗСО I-III ступ. с. Коцюбинці, Васильковецької громади), Анастасія Южда (на відео – дев’ятикласниці Анастасія Южда та Інна Наконечна та семикласниця Ірина Южда, Джуринський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ступ., Білобожницька громада), Ольга Борис (на відео – Сашко Борис та Катя Магера, с. Лосяч, Скала-Подільської громади), Тетяна Шевчук (с. Малі Вікнини, Вишнівецька громада), вчитель фізичного виховання Олена Дозорців (на відео – Андріана та Дмитро Стадники, учні 5 класу Лосяцької ЗОШ I-II ступ. Скала-Подільської громади), Олеся Молоток (смт Великі Бірки), Зоряна Подуфала (на відео – учні 10 класу Жуківського ліцею, Бережанської громади).