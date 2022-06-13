Завершився відкритий Тернопільський обласний відеоконкурс в рамках Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів «Здорова Україна» «Не лінуйся! Рухайся! Разом до перемоги!».

Впродовж травня діти і дорослі – шанувальники фізичної культури і здорового способу життя – надсилали власні авторські відеоролики, які відображали їх спортивну активність. Ці роботи розміщувались на Фейсбук-сторінці організаторів – Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і отримували свої «вподобайки» від усіх бажаючих.

Отож, переможець, призери та десять найпопулярніших відео в індивідуальній категорії:

І місце – учень 9-А класу Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступ. №7 Валентин Кунит,

– учень 9-А класу Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступ. №7 Валентин Кунит, ІІ місце – Вероніка Олійник (Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ступ., Байковецька ромада),

– Вероніка Олійник (Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ступ., Байковецька ромада), ІІІ місце – Тетяна Феньо (с. Соснів, Золотниківська громада), а також: Олена Цибульська (м. Кременець), Марта Гетун (м. Бережани), Аліна Кулешка (Більче-Золотецька громада), Мар’яна Шмирко (м. Борщів), Софія Мартинюк (м. Кременець), Ірина Дудяк (с. Вовківці, Великодедеркальська громада), Юлія Заремба (Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ступ., Байковецька громада), Анастасія Байдецька (с. Коханівка, Вишнівецька громада), Владислав Кошак (с. Великий Кунинець, Вишнівецька громада), Вікторія Наконечна (м. Чортків).

Переможець, призери та десять найпопулярніших відео в груповій категорії: