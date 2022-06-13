Координаційний центр підтримки Збройних сил України Асоціації футболу Тернопільщини продовжує проводити чергові з серії благодійних матчів команди зірок тернопільського футболу.

4 червня футбольне свято у непростий воєнний час відбулося у с. Зарубинці, що на Збаражчині. Координаційний центр підтримки ЗСУ Асоціації футболу Тернопільщини організував благодійний матч за участю команди зірок Тернопільського футболу та місцевого ФК «Зарубинці».

Зірки тернопільського футболу здобули впевнену перемогу.

Варто згадати ветерана тернопільського футболу, 40-річного Андрія Білика, котрий у першому таймі вивів на футбольне поле з капітанською пов’язкою партнерів по ФК «Зарубинці», а в другому таймі вже з’явився у складі зірок тернопільського футболу, тим самим відігравши на високому рівні від дзвінка до дзвінка весь матч.

ФК «Зарубинці» – зірки тернопільського футболу – 0:7 (0:3).

Голи: Максим Войтіховський (20, 44, з пен.), Максим Проців (38), Андрій Різник (51, 68, 90+1), Ігор Гатала (77).

Оскільки матч був благодійним, як повідомили його організатори, завдяки благодійним пожертвам підприємств та установ Збаразької громади і села Зарубинці (ДП «Зарубинський спиртовий завод», ТОВ «Мрія Фармінг Полісся»), ТОВ «Тернобудмеханізація», ФГ «Твардовський», ПП Федчишин Оксана Михайлівна, ПП Тицонюк Надія Євгенівна), а також проданим програмкам вдалося загалом зібрати 28 910 грн.

5 червня координаційний центр підтримки ЗСУ Асоціації футболу Тернопільщини організував благодійний матч за участю команди зірок Тернопільського футболу та СК «Поділля» (Васильківці), що на Гусятинщині.

Зірки тернопільського футболу були набагато сильнішими і в підсумку вкотре перемогли.

«Поділля» (Васильківці) – зірки тернопільського футболу – 1:7 (0:5).

Голи: зірки – Андрій Малащук (9, з пен., 64), Ігор Курило (27), Ігор Бадло (34), Максим Проців (38, 59, з пен.), Андрій Різник (40); «Поділля» – Андрій Баліцький (65).

Оскільки поєдинок був благодійним, як повідомили його організатори, завдяки благодійним пожертвам, проданим програмкам, а також аукціону у перерві матчу, вдалося загалом зібрати рекордних 60 тисяч гривень. Усі кошти будуть спрямовані на рахунок Ккординаційного центру АФТ для допомоги Збройним силам України.