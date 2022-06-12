День святої Трійці (П’ятдесятниця, День Зіслання Святого Духа, Зелена неділя) цього року припадає на 12 червня. Трійця – одне з дванадцяти головних православних свят, яке прославляє Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

На Тернопільщині ще з давніх-давен цикл свят називають – зеленими, інколи – трав’яними чи хоптяними. До речі, у Старій Могильниці на Теребовлянщині є церква Пресвятої Трійці (понад 300 років), яку називають Хоптяною (від слова «хопта» – трава). Напередодні неділі у суботу ми прикрашаємо («маюємо») храми, подвір’я, оселі зеленим гіллям і лепехою.

Як твердять священники, це робиться у знак того, що Святий Дух оновлює, адже людина, яка живиться Святим Духом, починає розквітати, має можливість принести плоди для Христа. Це дуже гарне символічне порівняння.

Наші предки вірили, якщо встелити трав’янистою зеленню підлогу, та прикрасити домівку, трави, які до часу свята набрали повну силу, зможуть поділитися нею з людьми. Крім того, трави виганяли з дворів і будинків злих духів, захищали сім’ї від лихого ока і хвороб, допомагали одужати слабким і хворим людям, тваринам.

Також наші предки вірили, що свічки, принесені в цей день з церкви, захистять дім і його мешканців від зла і напасті.

Роса, що випала в Трійцю, вважається дуже корисною для здоров’я і краси. Дівчатам радять нею вмиватися, щоб зберегти молодість і красу.

В Трійцю дівчата ворожили на зозулі. Вони запитували у птаха, чи довго їм ще кувати в батьківському домі. І зозуля рахувала, стільки років їм чекати сватів.

У ці дні у багатьох населених пунктах краю відбудуться храмові празники.

Церкви, названі на честь Пресятої Трійці і св. Духа, також мають цікаве історичне минуле, деякі з них є пам’ятками архітектури (Бережани), перебудовані з костьолів (с. Ярославичі, Зборівщина), перевезені з інших населених пунктів й заново зведені (с. Майдан, Гусятинщина), у них зберігаються чудотворні ікони (с. Зарваниця, Теребовлянщина), на них встановлені пам’ятні таблиці (Залав’є, Теребовлянщина), церкви-ювілярки (с. Городниця, Гусятинщина – 250 р. та ін.).

До речі, у нашому краї у Борщівському районі є село Трійця, у Кременецькому – Духів. Є села, що носять назву Зелене, – у Борщівському, Гусятинському, Зелена – Бучацькому і Чортківському, Зеленче – Теребовлянському, Устя-Зелене – Монастириському, Зелений Гай – Заліщицькому районах.

Також цього дня у багатьох населених пунктах краю священники освятять оселі, поля і здійснять Богослужіння на чотирьох кінцях сіл. Це давня традиція, люди переконані, що Господь почує їхні молитви і буде добрий врожай, що Свята Трійця упродовж року оберігатиме населений пункт та його жителів від різних епідемій, війн, градобоїв, повеней, інших природних стихій.