Голова Тернопільської обласної військової адміністрації, Володимир Труш, під час брифінгу, повідомив про наслідки вибухів у Чорткові.

Учора о 21.46 місто Чортків зазнало ракетного обстрілу. Зокрема, 4 ракети, які вилетіли з акваторії Чорного моря, влучили у військовий об’єкт та пошкодили житлові приміщення. Постраждало 4 п’ятиповерхові будинки з цивільним населенням. Жертв немає, 22 особи отримали різного роду ушкодження, їм всім надана медична допомога. Серед них одна дитина (12 років). Стан усіх потерпілих задовільний. Частина з них перебуває у лікарні, а частина змогла повернутися у домівки – сказав він.

Також відомо, що один з ракетних ударів припав на газопровід, відбувся витік газу, тому в місті тимчасово припинили газопостачання. Відповідні служби працюють над вирішенням проблеми. Сьогодні до кінця дня мають відновити подачу газу.

Голова ОВА також закликав людей не знімати та непублікувати відео ракетних обстрілів, оскільки таким чином люди допомагають росіянам.