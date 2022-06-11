Кобахідзе зазначив, що сприймає ухвалену в четвер резолюцію Європарламенту як натяк на відмову від надання статусу кандидата на вступ в ЄС.

«Резолюція Європарламенту може бути сприйнята як свого роду натяк, що Грузії, на відміну від України та Молдови, може бути не надано статус кандидата в члени ЄС. Якщо це станеться, природно, це буде абсолютно нелогічне та несправедливе рішення, на яке буде реакція у всіх людей, зацікавлених у мирі, верховенстві права та просуванні економіки в Грузії», – сказав Кобахідзе.

За його словами, відповідно до ухваленого рішення на саміті ЄС 23-24 червня влада надасть громадськості «більше інформації про кулуарні події навколо статусу кандидата та відповідні особисті розмови».

Кобахідзе заявив, що на ненадання статусу розраховує грузинська опозиція, щоб організувати протести та влаштувати «переворот» і у підсумку «втягнути Грузію у війну».