Влада області привітала журналістів та побажала міцності, злагодженості і гострого пера на благо України.

Начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш висловив подяку за сумлінне виконання обов’язків в умовах війни та за вправну боротьбу з дезінформацією.

“Журналісти – теж герої. Кожні три дні війна вбиває одного медійника. З початку широкомасштабного вторгнення загинуло 32 ваших колег. Але їх цілі були високими, вони наближали країну до перемоги. Робота журналістів дуже важлива. Бо поле бою не тільки на лінії зіткнення. Бо війни виграють не лише танками та ракетами. Слово стало одним із найважливіших видів зброї. Ви не просто журналісти, ви – медіабійці», – зазначив Володимир Любомирович.

З нагоди Дня журналіста голова обласної державної адміністрації відзначив кращих працівників ЗМІ подяками та цінними подарунками.

Перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук та заступник голови облради Ігор Сопель звернулися до журналістів та вручили почесні відзнаки.

Володимир Болєщук зазначив:

«Цьогорічний День журналіста ви відзначаєте в нелегких умовах. У вас є свій інформаційний фронт. Фронт боротьби з російською пропагандою та брехнею. В інформаційній війні Україна однозначно перемогла. Бо нас почув весь світ. І частинкою цієї перемоги є ви, журналісти! Ваша праця 24/7 та відданість своїй професії заслуговує на повагу. Навіть з бомбосховищ ви знаходили можливість оперативно інформувати людей. Дякуємо вам за вміння доносити правду до людей. Колись світлої пам‘яті Блаженнйіший Любомир Гузар казав: «Журналістика — це спосіб життя». Ви живете своєю справою, незважаючи ні на що. Бажаю нам усім мирного неба, добрих новин та перемоги».

«Українські журналісти — воїни правди. У ваших руках потужна зброя — слово. Щодня ви ведете інформаційну війну, і завдяки вам про злочини росії знає весь світ. Щиро дякую журналістам Тернопільщини та України за наполегливу й сумлінну працю. Дякую, що боретесь за перемогу України», – сказав Ігор Сопель.