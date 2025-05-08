75 козам розкішно живеться у селі Хомівка на Тернопільщині

Агротуризм — це давно не екзотика, а вже стала тенденція. Дедалі більше українців віддають перевагу не гламурному відпочинку, а простоті, близькості до природи та справжнім емоціям. Саме це і пропонує екоферма «Веселі козенята», яка знаходиться у селі Хомівка.

Ще десять років тому Тарас Назар поїхав за кордон, аби вивчити, як працює зелений туризм. «Ми їздили Європою, шукали маленькі крафтові ферми, переймали їхній досвід і відбирали те, що відгукується нам», — розповідає для AgroPortal.ua засновник ферми.

Ферма для Тараса — це хобі, яке дозволяє покривати основні витрати, але повноцінно жити й розвиватися лише за ці кошти складно.

Сьогодні на фермі проживає 75 кіз. Найбільше тримають тварин нубійської породи. Зааненських — менше, переважно для різноманіття смаку сирів, адже їхнє молоко змінює смак залежно від раціону. А бурських, м’ясної породи, утримують для краси.

Виготовляють 7 видів сиру. Цього сезону вирішили спробувати додавати ягідні концентрати до продукту — зокрема, чорничний і бузиновий. Попри складність технології, новинка вже на фінішній прямій.

Цікаво, що у господарстві використовують непастеризоване молоко — хочуть зберегти автентичність сиру. «Нашу продукцію можна придбати лише на фермі, тому ми стараємося збільшити коло відвідувачів. Акцент — на школярів та сім’ї з дітьми», — зазначає Тарас.

Щоб зробити відпочинок ще комфортнішим, на фермі завершують облаштування просторого дегустаційного залу та сирного льоху.

Цього року з 75 кіз доїтиметься лише половина. Господар пояснює, що для надоїв дуже важливий раціон тварин.

«Минулого року ми спробували ввести до раціону яблучний жом. Надої суттєво зросли: у вересні 22 дійні кози давали 18 літрів молока на день, а вже за тиждень після введення жому — 65 літрів», — ділиться досвідом він.

Цього року на фермі планують силосувати жом і змішувати його з кукурудзою. А в перспективі — пророщувати зерно та додавати його до зимового раціону тварин.

Ферма «Веселі козенята» сьогодні пропонує повноцінний сільський відпочинок. Відвідувачі можуть прогулятися господарством, поспостерігати за тваринами, а завершити маршрут дегустацією крафтових сирів. Для тих, хто хоче провести день на природі, на території є велика альтанка, мангал, тандир і навіть каркасний басейн. Незабаром тут планують облаштувати чан із відпочинковим будиночком, джакузі, баню зі ставком і проводити майстер-класи з сироваріння.