71 окрема єгерська бригада ДШВ: Загадкові мисливці, що творять історію перемог

09.11.2025

Галина Кіт

19

Суспільство, Війна з рф, Теми, Тернопільщина, Новини

«Легендарні військові частини ДШВ» – мультимедійний проєкт, започаткований командуванням Десантно-штурмових військ, щоб ближче познайомити суспільство з подвигами бригад, які щодня виборюють свободу та незалежність України. Представляємо вам 71 окрему єгерську бригаду ДШВ.

Ми тішимося, що нам не потрібні гучні слова – наші справжні бойові досягнення говорять самі за себе. Пишаємось кожним воїном нашої бригади.

Адже кожен успішний бій, кожен знищений ворог і кожен врятований побратим – це частина історії, яку ми творимо разом.

Приєднуйся до лав 71 окремої єгерської бригади ДШВ.

 

Теги: 71-ша окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ України

