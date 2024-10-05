70-річний мешканець Тернопільщини загинув в автотрощі на Львівщині

4 жовтня на автодорозі “Тернопіль-Львів-Рава-Руська” в селі Струтин Золочівського району зіткнулися автомобілі “ВАЗ 2101” та “Mitsubishi L200”. Внаслідок ДТП загинув 70-річний водій “ВАЗ 2101”.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що за кермом автомобіля “ВАЗ 2101” був 70-річний мешканець Тернопільської області. Автівкою “Mitsubishi L200” кермував 22-річний житель одного з сіл Львівського району.

Водій “ВАЗ 2101” загинув на місці ДТП від отриманих травм. Його пасажирку, 72-річна мешканку Золочівського району, доправили із травмами до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Джерело: поліція Львівської області