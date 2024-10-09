67-річна жителька Тернопільщини потрапила до рук “любовних” шахраїв

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 67-річна жителька обласного центру із заявою про те, що невідомі шляхом обману заволоділи значною сумою її коштів.

За словами жінки, місяць тому почала спілкуватися у соціальній мережі з чоловіком, який днями попросив її отримати посилку та переслати в Індію його доньці. Розповідав, що надсилає 40 тисяч американських доларів готівкою. Вмовив оплатити витрати за доставку посилки, а згодом, після отримання, компенсувати собі всю суму з бонусами.

Наступного дня тернополянці почали телефонувати начебто співробітники компанії, що займається доставкою, і вимагати оплатити різні послуги – розмитнення, адресну доставку та інше. Словом, за чотири дні жінка перерахувала на банківські картки невідомих осіб 510 тисяч гривень. Посилки так і не отримала, перервався зв’язок і з відправником.

Зрозумівши, що її обдурили, тернополянка звернулася до поліції. За цим фактом розпочато досудове розслідування відповідно до ч. 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

У відділі комунікації обласної поліції констатують: шахраї використовують різні методи та спроби заволодіти чужими коштами. Іноді й справді складно розпізнати пройдисвіта, але має насторожити вимога сплатити власні гроші за якісь посилки, подарунки чи інше майно. Будьте уважними, знайомлячись з людьми в мережі. Через таке віртуальне спілкування втратили гроші вже чимало жінок з Тернопільщини. Заморські кавалери обіцяли навіть одружитися, та всі наміри розвіювалися, щойно вдавалося видурити у жертв кошти.