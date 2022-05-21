Координаційний центр підтримки Збройних сил України Асоціації футболу Тернопільщини продовжує проводити благодійні матчі.

14 травня футбольне свято відбулося на міському стадіоні в Кременці – матч за участю команди зірок Тернопільського футболу та кременецького «Трактора».

У поєдинку впевнену перемогу святкували зірки тернопільського футболу.

Оскільки матч був благодійним, як повідомили його організатори, завдяки проданим квиткам та програмкам, благодійному внеску гравців «Трактора», а також аукціону у перерві матчу, вдалося зібрати 22 877 грн. Усі кошти будуть надіслані на рахунок координаційного центру АФТ для допомоги Збройним силам України.

«Трактор» (Кременець) – зірки тернопільського футболу – 1:10 (0:4).

Голи: Ігор Пердута (5, 31), Олексій Клак (34, з пен.), Андрій Малащук (45), Роман Волохатий (50), Олександр Хомецький (53, «Трактор»), Максим Войтіховський (63, 67, 72, 90), Андрій Саєнко (75, а/г).

15 травня у смт Товсте, що на Заліщанщині, відбувся черговий благодійний матч за участю команди зірок тернопільського футболу та ФК «Ель-Гаучо» (Товсте).

Перед початком матчу з вітальним словом до учасників благодійного дійства та вболівальників, яких зібрався повний стадіон, звернувся перший заступник голови – виконавчий директор Асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський. Насамперед, він подякував нашим воїнам, які захищають Україну. Висловив вдячність голові Товстенської громади Івану Проданику, котрий допоміг з організацією благодійного матчу. Також слова вдячності лунали на адресу зірок тернопільського футболу, для яких цей поєдинок вже був восьмим за два останні тижні.

Від імені Асоціації футболу Тернопільщини (голова – Тарас Юрик), а також команди зірок голова громади, почесний президент футбольного клубу Іван Проданик отримав футболку тернопільської «Ниви» з автографами її гравців, а також футбольний м’яч з автографами кращих гравців тернопільського футболу.

У паузі між першим та другим таймами відбувся аукціон, де лотами були футбольний м’яч з автографами гравців команди зірок тернопільського футболу та футболка Петра Бадла (уродженця Товстого), в якій він ставав чемпіоном Казахстану у складі «Актобе».

Оскільки матч був благодійним, вдалося загалом зібрати 43 995 гривень для ЗСУ. Ця сума є рекордною за всі попередні сім благодійних поєдинків за участю зірок тернопільського футболу.

«Ель-Гаучо» (Товсте) – зірки тернопільського футболу – 1:2 (1:1).

Голи: Микола Ландяк (28, «Ель-Гаучо»), Ігор Бадло (32), Ігор Пердута (50).