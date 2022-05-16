Мешканці Тернопільщини, які безоплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати компенсацію за комунальні послуги. Зокрема, до обласної військової адміністрації за квітень надійшло 6 007 заявок.

Сума компенсації складатиме – 7,6 млн гривень, в тому числі – 1,9 млн гривень буде компенсовано з державного бюджету, 5,7 млн гривень – за кошти Міжнародних, благодійних організацій.

Також, відшкодують витрати за комунальні послуги закладам, підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної форми власності, які тимчасово прихистили ВПО за березень у сумі – 10,6 млн гривень.